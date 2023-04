Come noto, pochi giorni fa c’è stata una proiezione in anteprima mondiale di The Flash alla CinemaCon di Las Vegas. La Warner Bros., sicura di avere un prodotto convincente per le mani, ha deciso di giocare d’anticipo sfruttando l’hype e la cassa di risonanza della convention degli esercenti, riuscendo nell’intento a giudicare dalle prime reazioni.

Visto che mancano ancora diverse settimane all’uscita del film, atteso in Italia il 15 giugno, la versione mostrata del film non era ancora definitiva. La proiezione della pellicola è stata infatti introdotta dal capo della distribuzione domestica di Warner Bros. Jeff Goldstein e dal responsabile di quella internazionale Andrew Cripps che hanno sottolineato ai giornalisti e agli esercenti che si trattava di un “work in progress“, di una “versione non definitiva, ma molto vicina all’esserlo“.

Quando il regista Andy Muschietti e la produttrice Barbara Muschietti sono saliti sul palco per presentare il film, hanno altrettanto sottolineato che non era “completamente finito“.

Come già annunciato, la proiezione non aveva titoli di coda e il film si è interrotto subito dopo l’apparizione del nome del regista.

