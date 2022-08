The Gray Man: Chris Evans veste il suo cagnolino come Lloyd Hansen

Chris Evans ha vestito i panni di Lloyd Hansen in The Gray Man, action movie targato Netflix in cui ha condiviso la scena con Ryan Gosling.

Ora l’attore ha voluto trasformare anche il suo cagnolino in Lloyd, vestendolo con lo stesso outfit.

Trovate gli scatti qua sotto:

Chi è The Gray Man? È l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), ovvero Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è diventato lo stesso Six, che viene braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA il quale non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno.

Nel cast anche Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard.

Basato sul romanzo The Gray Man di Mark Greaney, il film è scritto da Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Trovate tutte le informazioni su The Gray Man nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Chris Evans