Lo stesso Chris Evans ha diffuso in rete tramite il suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae nel dietro le quinte di, il nuovo film dei fratelli Russo (Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame) interpretato anche da Ryan Gosling, Ana de Armas e Regé-Jean Page.

Nello scatto lo vediamo con il viso un po’ tumefatto e una notevole quantità di sangue.

Potete vedere lo scatto qua sotto:

Nel cast di The Gray Man insieme a Ryan Gosling e Chris Evans troviamo anche Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanus, Julia Butters e i già citati Ana de Armas e Regé-Jean Page.

Anthony e Joe saranno anche produttori con la loro compagnia AGBO e dirigeranno la pellicola su una sceneggiatura di Joe con un rimaneggiamento di Christopher Markus e Stephen McFeely, autori dei film di Captain America e di Avengers diretti dai due fratelli.

Il progetto era stato sviluppato dalla New Regency per Brad Pitt e James Gray anni fa, ma poi è entrato in fase di stallo.

A seguire trovate la sinossi ufficiale:

The Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias, Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno.