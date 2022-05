Perchéinterpreta l’antagonista di, il nuovo film dei fratelli Russo in arrivo su Netflix il 22 luglio?

Si tratta di un ruolo diverso dal solito per la star di Captain America, e il regista Joe Russo ha spiegato i motivi:

Non abbiamo dovuto convincere Chris ad accettare il ruolo, è stato lui a farlo in un certo senso. Stavamo parlando con lui verso la fine di Infinity War e Endgame di cos’è che avrebbe voluto fare nella sua carriera e lui ci disse: “Sapete che c’è? Sono abbastanza sicuro dopo il lavoro che ho fatto di voler prendermi dei rischi d’ora in avanti e interpretare personaggi che mi mettano alla prova“. Ci sembrò scontato che la mossa migliore fisse offrire a Chris il ruolo di uno sociopatico e non quello di un eroe.