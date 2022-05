, il nuovo film dei fratelli Russo (Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame) interpretato da, Ana de Armas e Regé-Jean Page approderà su Netflix il 22 luglio, ma un prequel del progetto pare già essere in lavorazione.

Il profilo Twitter @evanscontent ha infatti condiviso un piccolo estratto da Empire Magazine in cui leggiamo che un prequel del film incentrato sul personaggio di Chris Evans sarebbe in fase di sviluppo, con gli sceneggiatori di Deadpool Rhett Reese e Paul Wernick a bordo del progetto.

Nel cast di The Gray Man insieme a Ryan Gosling e Chris Evans troviamo anche Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanus, Julia Butters e i già citati Ana de Armas e Regé-Jean Page.

Anthony e Joe saranno anche produttori con la loro compagnia AGBO e dirigeranno la pellicola su una sceneggiatura di Joe con un rimaneggiamento di Christopher Markus e Stephen McFeely, autori dei film di Captain America e di Avengers diretti dai due fratelli.

Il progetto era stato sviluppato dalla New Regency per Brad Pitt e James Gray anni fa, ma poi è entrato in fase di stallo.

A seguire trovate la sinossi ufficiale:

The Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias, Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno.