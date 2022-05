Nel 2017 Michelle Williams ha condiviso lo schermo con Hugh Jackman nel musical The Greatest Showman.

E in una recente intervista a Variety l’attrice ha parlato della sua carriera e di quanto abbia amato lavorare nel lungometraggio appena citato, per poi esprimere un desiderio sulla possibile realizzazione di un sequel:

Vorrei che facessero un sequel. Perché un altro di quelli lo farei in un batter d’occhio.

Questa la sinossi:

THE GREATEST SHOWMAN è un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, THE GREATEST SHOWMAN racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale. THE GREATEST SHOWMAN è diretto da un regista alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa, Michael Gracey, con le musiche dei vincitori degli Oscar Benji Pasek e Justin Paul (La La Land), e con protagonista l’attore nominato agli Oscar Hugh Jackman.