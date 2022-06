Secondo alcune fonti di Deadline Leigh Whannell, regista dell’ultima iterazione de L’Uomo invisibile della Blumhouse, sarà presto impegnato dietro la macchina da presa di The Green Hornet and Kato, il nuovo film sul Calabrone Verde.

Il personaggio, come sappiamo, ha già avuto una sua iterazione cinematografica nel 2011 con il film di Michel Gondry che aveva per protagonista Seth Rogen. Nel corso degli anni i diritti sul personaggio sono passati dalle mani della Universal, della Dimension Films, della Columbia e più recentemente anche in quelle della Paramount, che aveva anche annunciato un reboot diretto da Gavin O’Connor. Tali diritti su quest’ultimo progetto sono però scaduti lo scorso anno e sono poi passati all’Amasia, che ha stretto un accordo con la Universal.

Green Hornet è apparso per la prima volta in una serie radiofonica degli anni ’30. Grazie alla sua popolarità il personaggio ha poi avuto un serial cinematografico negli anni ’40 e una serie televisiva negli anni ’60.

Hornet è l’alter ego di Britt Reid, un editore che indossa una maschera verde e combatte il crimine con armi variopinte. Il personaggio è accompagnato dal fido aiutante Kato. Insieme i due sfrecciano in città sull’auto futuristica chiamata Black Beauty.

Quanto attendete un nuovo film di The Green Hornet?