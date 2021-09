LEGGI ANCHE – The Many Saints of Newark: Steven Van Zandt è stato interpellato come consulente per il prequel de I Soprano

Accettare la parte del giovane Tony Soprano in, il prequel cinematografico de, non è stato semplice per, figlio del leggendario James, scomparso a Roma il 19 giugno del 2013 a soli 51 anni per colpa di un attacco di cuore (è stato ritrovato esanime nella stanza d’albergo proprio da suo figlio).

Michael Gandolfini, parlando con Empire, l’ha definita la “scelta più complicata” che abbia mai dovuto intraprendere.

Sai, non volevo mettermi troppa pressione addosso nei termini di quelli che sono i sentimenti che provo per mio padre. Volevo solo essere il miglior attore che potevo essere interpretando Tony nella maniera voluta da David (Chase, il creatore dei Soprano), scena dopo scena. Non potevo concedermi di lasciarmi andare al dolore perché… me la sarei fatta addosso. Il personaggio interpretato da mio padre aveva questa bella sensibilità nascosta sotto all’aggressività. Questa versione è l’opposto. La sua curiosità e la sua sensibilità vengono prima. Non è un gangster che se ne va in giro con una pistola sfoderata. È un ragazzino che viene trascinato in quel mondo.

Il regista del film, Alan Taylor, aggiunge anche che nonostante l’assenza fisica di James Gandolfini, la sua memoria veniva evocata regolarmente durante le riprese:

Una sera eravamo tutti insieme a cena. A un certo punto, Michael si è alzato e ha detto “Vorrei ringraziare tutti i presenti perché è stata una possibilità per salutare ancora una volta mio padre… e dirgli di nuovo addio”. Nessun occhio è rimasto asciutto.

Nel cast del progetto troviamo Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Billy Magnussen, Corey Stoll e Michael Gandolfini. Alan Taylor ha curato la regia del lungometraggio.

Il film includerà la versione giovane di alcuni dei personaggi della serie (tra cui probabilmente i genitori di Tony Soprano, interpretati da Joseph Siravo e Nancy Marchand, e lo zio Junior).

L’uscita del film è stata recentemente fissata al 1° ottobre nelle sale americane e in streaming su HBO Max. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

