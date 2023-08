La produttrice esecutiva Mary Livanos ha parlato con Total Film di The Marvels e degli effetti che potrebbe avere sui prossimi film di Avengers, The Kang Dynasty e Secret Wars.

Un elemento chiave, come spiegato, saranno i bracciali di Ms. Marvel:

Nella serie abbiamo scoperto che il bracciale, assieme a una qualche forma di potere, può creare un buco spazio-temporale momentaneo che conduce a un altro posto. Con il potere di entrambi i bracciali è possibile molto di più e scopriremo gli effetti nel corso di questo film, il che conduce a un’infinità di occasioni per il futuro dell’UCM, qualunque cosa decidano di farne quando realizzeranno Avengers e Secret Wars.

Ha poi sottolineato che “la trama [di The Marvels] riguarda le fluttuazioni di spazio e tempo, e c’è sicuramente del pericolo all’orizzonte che potrebbe influenzare il multiverso” e ha aggiunto:

È uno spoiler dire dove condurrà, e il modo esatto in cui tutti i nodi verranno al pettine in Avengers è al momento oggetto di discussione. Ma di sicuro lasceremo i personaggi in posti che offriranno tante occasioni.

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

