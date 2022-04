La Disney ha annunciato una modifica delle date di uscita di due film della Fase 4 dei Marvel Studios in uscita l’anno prossimo. Si tratta di, sequel di, e di

Si tratta di un vero e proprio scambio: The Marvels è stato infatti rinviato al 28 luglio 2023, mentre Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato anticipato al 17 febbraio 2023, quando inizialmente i due film dovevano uscire nell’ordine opposto. Curiosamente, è successo qualcosa di simile qualche settimana fa quando la Warner Bros. ha scambiato le date di uscita di The Flash e Shazam: Fury of the Gods (le date non erano esattamente le stesse, ma quasi).

Vi ricordiamo che in The Marvels rivedremo Brie Larson nei panni di Carol Danvers, questa volta affiancata da Iman Vellani nei panni di Kamala Khan, ovvero Ms. Marvel, che farà il suo debutto nell’omonima serie su Disney+ l’8 giugno di quest’anno. Ci sarà anche Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau. Zawe Ashton sarà la villain, Samuel L. Jackson tornerà nei panni di Nick Fury e Nia DaCosta sarà la regista.

Secondo quanto riporta Variety il motivo dello scambio di date è dovuto all’avanzamento della lavorazione dei due film: le riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sono terminate a novembre del 2021, mentre le riprese di The Marvels sono ancora in corso.