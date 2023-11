In un’intervista con CB, Laura Karpman, compositrice della colonna sonora di The Marvels, ha raccontato i retroscena del suo lavoro relativo al personaggio di Kamala [aka Ms. Marvel].

Ecco le sue parole:

Credo che con Ms. Marvel fosse davvero importante rappresentare la sua tradizione, non sempre, ma certamente per la maggior parte del tempo. Così ho coinvolto fantastici musicisti pakistani e indiani per collaborare con me e creare questi suoni incredibili. E poi tutto questo si è arricchito, mescolato ed esploso con il più tradizionale supereroe Marvel. Penso che [questo] sia stato il giusto mix per quel particolare progetto.

È davvero molto importante che un personaggio come Kamala Khan non venga omologato. Quindi anche lei ha bisogno del suo grande tema musicale da supereroe, ed è la sua adolescenza… e anche le sue origini, perché questo ha un ruolo importante nella serie. È qualcosa che viene trattato sullo schermo. L’avventura cosmica, poi, è una cosa molto diversa, ma la questione è la stessa. Qual è il suono dello spazio? A cosa assomiglia lo spazio? Ho pensato e fatto molte ricerche in merito, e quindi ci sono molte soluzioni, o almeno la mia concezione di come potrebbe essere lo spazio, non essendoci ancora stata.