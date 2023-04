Ieri è arrivato online il primo trailer di The Marvels, sequel di Captain Marvel in arrivo a novembre, con Nia DaCosta in cabina di regia.

Il teaser dedicato al terzo film Marvel del 2023 ci ha regalato un primo sguardo all’antagonista interpretata da Zawe Ahston che brandisce un Cosmi-Rod (martello da guerra) simile a quello usato da Ronan l’Accusatore in Guardiani della Galassia.

Il teaser non ha svelato di fatto l’identità del personaggio, ma lo ha fatto la Disney attraverso la diffusione dei materiali stampa.

Nella didascalia che accompagna la foto dell’attrice ha infatti svelato che il personaggio da lei interpretato si chiama Dar-Benn, signora della guerra Kree apparsa negli anni ’90 nella serie a fumetti di Silver Surfer.

(S-D): Zawe Ashton nei panni di Dar-Benn e Daniel Ings nel ruolo Ty-Rone nel film dei Marvel Studios THE MARVELS. Foto Marvel Studios. © 2023 MARVEL.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

Quanto attendete The Marvels? Ditecelo nei commenti!

APPROFONDIMENTI SUI MARVEL STUDIOS

Classifiche consigliate