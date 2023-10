Sono aperte anche in Italia le prevendite di The Marvels, il cinecomic Marvel con Brie Larson diretto da Nia DaCosta con Teyonah Parris e Iman Vellani in arrivo l’8 novembre

Proprio l’8 novembre, alle ore 21:00, nella gigantesca Sala Energia di Arcadia Cinema di Melzo si terrà la proiezione evento in compagnia di BadTaste.it.

Vi invitiamo quindi a intervenire numerosi per celebrare il nuovo film dei Marvel Studios, girato in parte anche in Italia, e di farlo anche in cosplay! Per i partecipanti è previsto, come di consueto, un piccolo gadget.

The Marvels – La trama

Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze impreviste, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un’astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo come “The Marvels”.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema l’8 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

BadTaste è su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate