The Marvels, dall’8 novembre al cinema, è il 33° capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel, che si è espanso negli ultimi anni anche con diverse serie disponibili su Disney+. Alla luce di così tanti titoli, molti spettatori hanno iniziato a chiedersi cosa è necessario aver visto per comprendere a pieno il nuovo film. In un’intervista con Gamesradar, la regista Nia DaCosta ha commentato la questione, spiegando:

Carol Danvers e Kamala sono così disorientate dallo scambio [avvenuto tra i due personaggi alla fine della serie Ms Marvel, da cui parte la storia di The Marvels]. Volevo assolutamente che le persone si sintonizzassero con la loro esperienza. Volevo che fosse molto soggettivo; ognuna di loro sta facendo cose molto diverse quando inizia lo scambio, quindi, sì, volevo che fosse sconcertante per il pubblico come lo è per i personaggi. Hanno tutta una storia precedente a questa. Abbiamo Ms. Marvel, lo serie televisiva, Captain Marvel, WandaVision, ed è stata una sorta di negoziazione costante per capire: “Di quante informazioni ha bisogno la gente?” È stato un vero e proprio processo per tentativi ed errori. Non vogliamo che le persone debbano guardare qualcos’altro ma, ovviamente, bisogna anche essere onesti e dire: “Questo è il [33°] progetto di questo universo. È una sorta di sequel di cinque cose diverse“. Quindi, a un certo punto, devi dire: “Ok, sì, ci sono alcune cose che non possiamo inserire qui, ma sarà divertente”.

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Nel cast di The Marvels figurano Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

FONTE: GamesRadar

