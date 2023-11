Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il tanto agognato momento di incontro tra l’Universo Marvel e gli X-Men è finalmente arrivato, a giudicare dalla scena dei titoli di coda di The Marvels.

Nella scena troviamo infatti Monica Rambeau risvegliarsi in un universo alternativo dove incontra sua madre Maria, morta di cancro quando era ancora una ragazzina. La donna ha però un’altra identità e indossa una tuta con le stelle: si tratta del costume di Binary, uno degli alter ego di Carol Danvers. Nei fumetti Binary è collegata all’universo degli X-Men. E nel film la donna, preoccupata per la salute di Monica, cerca l’aiuto di un grosso uomo in camice bianco. L’uomo altri non è che Bestia/Hank McCoy, uno dei primi X-Men.

Ecco come Mary Livanos, una delle produttrici esecutive del film, ha commentato la scena:

Il fatto che Monica finisca in un universo alternativo con la speranza che possa intrecciarsi agli X-Men era qualcosa che è sempre stata sulla mia lista di cose da fare. Amo come nei fumetti Carol Danvers, nei panni di Binary, trascorra del tempo con gli X-Men nello spazio. Sono così contenta che Kevin Feige e gli altri fossero entusiasti dell’idea di Binary. Come fan sono assolutamente felice che abbiamo avuto Bestia.

Ha poi parlato del coinvolgimento di Kelsey Grammer:

È bastata una chiamata di Kevin Feige! Kevin, naturalmente, aveva lavorato ai film di X-Men all’epoca, perciò hanno un rapporto splendido. Siamo stati così fortunati ad averlo.

The Marvels è ora nei cinema. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

