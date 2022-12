The Marvels: la sinossi ufficiale svela nuovi dettagli sulla storia

La Disney ha diramato via comunicato stampa la sinossi ufficiale di The Marvels, il sequel di Captain Marvel in arrivo l’anno prossimo.

La sinossi svela alcuni dettagli sul terzo film Marvel del 2023, come potete leggere qui di seguito:

Carol Danvers alias Captain Marvel si è ripresa la sua identità dal tirannico Kree e ha avuto la sua vendetta contro la Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze inaspettate, Carol si carica del fardello di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la mandano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super fan di Jersey City, Kamala Khan alias Ms. Marvel, e la nipote di Carol da cui si è separata da tempo, il capitano Monica Rambeau. Insieme questo trio improbabile deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo nei panni delle “Marvels”.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 28 luglio 2023. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

Cosa ne pensate e quanto attendete The Marvels, sequel di Captain Marvel? Diteci come al solito la vostra nei commenti!

Fonte: The Direct