Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Anche The Marvels ha delle scene nei titoli di coda. Portando avanti la tradizione dei Marvel Studios, il film di Nia DaCosta presenta due scene, una in mezzo ai titoli di coda e una alla fine: è quella mid-credit a destare maggiore interesse, e il suo contenuto era trapelato già nelle ultime settimane. La scena post-credit, invece, non è una vera e propria scena.

Ecco la descrizione e la spiegazione.

La spiegazione della scena mid-credit

Si tratta di una sequenza che proietta il film nel futuro dell’Universo Cinematografico Marvel.

Alla fine di The Marvels, Monica Rambeau si “sacrifica” per salvare l’universo dal buco dimensionale causato da Dar-Benn. Chiudendo il portale dietro di sé, Monica rimane intrappolata in quell’universo, e quando si risveglia si ritrova in una specie di laboratorio. Sua madre, Maria Rambeau, è accanto a lei. A quel punto compare nientemeno che Bestia degli X-Men, che le spiega dove si trova: un universo parallelo al suo. In quell’universo, Captain Marvel è Maria e non Carol (potrebbe trattarsi di Terra-838?).

Il collegamento creato da questa scena è, potenzialmente, con Avengers: Secret Wars, e proprio la presenza di Monica potrebbe essere utile a scatenare gli eventi di quel film. L’evento a fumetti di Secret Wars coinvolgeva Avengers, X-Men e Fantastici Quattro: questi ultimi due gruppi di supereroi non sono presenti nell’Universo Cinematografico Marvel che conosciamo (Terra-616), ma esistono in altri universi, come già mostrato in Doctor Strange nel Multiverso della Follia (Terra-838 includeva sia il Professor X che Reed Richards).

La spiegazione della scena post-credit

La scena post-credit in realtà non include nulla di sostanziale: c’è un Flerken (Goose?) che miagola mentre vediamo scorrere il logo dei Marvel Studios.

Trovate tutte le notizie su The Marvels nella nostra scheda.

