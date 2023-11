L’uscita al cinema di The Marvels ha regalato ai Marvel Studios e alla Disney un record poco gradito: il peggior debutto di sempre di un lungometraggio di un franchise, il Marvel Cinematic Universe, che per la Casa di Topolino, doveva essere una saga destinata a non fallire mai (ECCO I DETTAGLI).

In merito alla questione è voluto intervenire su X, l’ex Twitter, anche Stephen King, il leggendario scrittore di Shining e IT che, spesso e volentieri, discute di cinema e serie TV sui suoi profili social. Sulla piattaforma un tempo nota come Twitter, Stephen King ha attribuito il fallimento commerciale di questo primo fine settimana di The Marvels all’adolescenziale dei fanboy.

Parte del rifiuto verso THE MARVELS potrebbe essere attribuibile all’odio adolescenziale dei fanboy. Sai, quella roba stile “Bleah! RAGAZZE!”

Some of the rejection of THE MARVELS may be adolescent fanboy hate. You know, "Yuck! GIRLS!" — Stephen King (@StephenKing) November 13, 2023

Curiosamente, come riporta Deadline nella sua analisi del Box-Office nordamericano del week-end appena conclusosi, il pubblico pagante di The Marvels nei giorni di debutto in sala, è stato composto al 63% da maschi.

The Marvels è ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è al cinema dall’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

