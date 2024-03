Teyonah Parris ha rilasciato in questi giorni un’interessante intervista riguardo alla pessima accoglienza per The Marvels al box office.

L’attrice ha parlato con People anche della cosiddetta “superhero fatigue”, ossia il crescente disinteresse negli ultimi anni nei confronti dei cinecomic e nei progetti che riguardano i supereroi.

Parris ha dichiarato che se da una parte capisce che per fare film che la gente voglia guardare serve una buona storia a prescindere dal genere, dall’altra ha anche sottolineato l’importanza di farsi una propria idea di un progetto e di guardarlo prima di giudicare:

Non abbiamo potuto promuovere il film come si deve, non c’è stato un vero e proprio press tour e mi è mancata questa parte, il poter parlare di un progetto che amo faccia a faccia con le persone. Avrei voluto essere parte di tutto questo e sentirlo sulla mia pelle ma non c’è stato modo. Del film la gente ne ha parlato molto ma senza averlo nemmeno visto. E questo è davvero frustrante, commentare prima ancora di avere sperimentato qualcosa in prima persona. Specialmente dopo che così tante persone hanno impegnato il loro tempo e talento per portare avanti un progetto. Avrei sperato che le persone gli avessero dato almeno una possibilità, guardando il film o almeno provandoci. Se proprio non ti piace, dopo i primi 15 minuti, bene così, il tuo tempo è prezioso ed è giusto che tu lo impieghi come meglio credi. Ma il motivo per il quale facciamo questi film è anche quello di potere evadere dal mondo reale per un momento di pura leggerezza, gioia e fantasticheria. Non devi per forza farti piacere qualcosa, ma almeno dargli una possibilità andando a vedere quel film e facendoti la tua opinione senza che siano altri a decidere per te.

Ha poi aggiunto:

Per quanto riguarda i film di supereroi, penso che le persone vogliano semplicemente dei bei film. E se ci sono supereroi, passione per il progetto e una buona storia… il pubblico è li che aspetta. Quindi non saprei, è facile parlare di “stanchezza da film di supereroi” ma penso che alla fine vogliamo solo delle belle storie con bei personaggi, che vogliano raccontare e dire qualcosa.

Ricordiamo che The Marvels è arrivato al cinema un giorno dopo la fine degli scioperi, con Hollywood in subbuglio e che non ha potuto beneficiare di quasi alcun tipo di promozione, come purtroppo è accaduto anche ad altri progetti. Una scelta che, voluta o meno, ha danneggiato ulteriormente il film.

The Marvels, il cinecomic Marvel diretto da Nia DaCosta, è disponibile in streaming su Disney+ e per l’acquisto digitale e su supporto fisico 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD dal 13 febbraio.

