The Marvels

Durrante un’intervista con Comicbook, l’attrice di The Marvels Zawe Ashton ha parlato del finale originale della pellicola.

Se nella versione attuale le tre “Marvel” uniscono le loro forze e hanno la meglio su Dar-Benn, che usa il potere dei due bracciali finendo per disintegrarsi, nei pani originali Carol Danvers doveva essere più volta.

“C’era un altro finale che abbiamo girato in cui io e Brie eravamo nello spazio a lottare e entravamo insieme in combustione” ha raccontato Ashton. “Ho trascorso una giornata intera appesa ai cavi con Brie, è stato surreale e divertente. Ma sì, i piani erano un po’ diversi, credo“.

L’attrice ha però sottolineato che anche nel finale originale il suo personaggio moriva, anche se in maniera diversa:

Posso dire che ho dovuto seguire un corso di immersione di un giorno intero perché ci sarebbe stata tanta acqua nella morte originale.

The Marvels, il cinecomic Marvel diretto da Nia DaCosta, è disponibile in streaming su Disney+ e per l’acquisto digitale e su supporto fisico 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD dal 13 febbraio.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate