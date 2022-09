The Munsters: ecco il punteggio su Rotten Tomatoes del nuovo film di Rob Zombie

I progetti di Rob Zombie non hanno mai ricevuto un grande riscontro su Rotten Tomatoes, destino condiviso anche dall’ultimo progetto del regista approdato su Netflix, ovvero The Munsters (noto come I Mostri in Italia), progetti tratto dall’omonima serie televisiva degli anni ’60.

Al momento della scrittura dell’articolo la percentuale del “tomatometro” è del 33% sulla base di 21 recensioni.

ComicBook.com ha voluto evidenziale anche i punteggi ottenuti dagli altri film di Zombie.

La casa dei 1000 corpi – 20%

La casa del diavolo – 54%

Halloween (2007) – 28%

Halloween II (2009) – 23%

Le streghe di Salem – 46%

31 – 47%

3 From Hell – 58%

Intanto la Universal ha annunciato che il film è disponibile anche in Home Video dal 27 settembre negli Stati Uniti.

L’ultimo film diretto da Rob Zombie è 3 From Hell, sequel di La Casa del Diavolo.

Del cast fanno parte Sheri Moon Zombie, Bill Moseley, Sid Haig, Jeff Daniel Phillips, Danny Trejo (Machete), Clint Howard (Solo: A Star Wars Story), Richard Brake (Batman Begins), Dee Wallace (The Howling) e Austin Stoker (Assault on Precinct 13).

FONTE: Rotten Tomatoes