A margine dell’IGN Fan Fest sono arrivate online quattro nuove immagini di, la pellicola di Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) che vede nel cast attori e attrici come, e

Prima di mostrarvele, segnaliamo anche quanto dichiarato da Alexander Skarsgård sulle pagine di IndieWire qualche giorno fa circa la faticosa lavorazione della pellicola. Parlando delle riprese di The Northman e dell’attitudine al lavoro del regista Robert Eggers, l’attore dice:

È un perfezionista assoluto. Ed è anche un genio. The Northman è stata la prima volta che mi sono trovato a lavorare a qualcosa di così meticolosamente stilizzato in cui tutto diventa come una specie di danza fra la macchina da presa e gli attori, in cui ogni cosa, sia le macchine da presa che noi, era in costante movimento. Se le tempistiche si sfasavano anche pochissimo, dovevi rifare tutto. Non sono mai stato così stanco come dopo quei sei mesi. Girare tutto in un’unica inquadratura da quattro minuti che poi, magari, dovevi rifare perché un cavallo sullo sfondo guardava in una direzione sbagliata. Ti ritrovavi esausto e volevi solo piangere. Pensavi che la coreografia avesse funzionato e invece dovevi rifare tutto perché c’era sempre qualcosa, sullo sfondo, che non era perfetto. L’altro lavo di questa medaglia è che, quando finalmente riusciva la scena, ti sentivi come se avessi vinto l’oro alle Olimpiadi.