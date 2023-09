Esce oggi nei cinema italiani The Nun 2, la nuova pellicola del Conjuring Universe diretta da Michael Chaves, già regista di La Llorona – Le lacrime del male e The Conjuring 3, un filmmaker che ha quindi avuto modo di lavorare sia con Taissa che con Vera Farmiga.

Le due sorelle interpretano, rispettivamente, Suor Irene in The Nun 1 e 2 (Taissa) e Lorraine Warren nei tre The Conjuring (Vera) e sono “distanziate” da 11 anni di differenza: Taissa ha 29 anni, Vera 50.

Intervistato dall’Hollywood Reporter a margine della promozione stampa di The Nun 2, il regista Michael Chaves ha potuto parlare delle similitudini e delle differenze fra Taissa e Vera Farmiga:

Sono molto simili per certi versi, ma ovviamente, se le metti una accanto all’altra, sono totalmente diverse. Sono entrambe straordinarie attrici. Sono persone fantastiche. Sono eccezionali sul set. Sono grandiosi con la troupe. Essere un grande attore o attrice, non riguarda solo la performance che si offre davanti alla macchina da presa, riguarda anche la vibrazione che si ha e si trasmette sul set. Parlo dell’energia che si emana, e entrambe sono meravigliose da questo punto di vista. I loro atteggiamenti emettono vibrazioni molto positive. Da “The Conjuring 3” con Vera a questo, ci sono effettivamente molte similitudini. Vera, in molti modi, è molto simile a Taissa, ma sento anche che c’è un parallelo tra Jonas [Bloquet] e Patrick [Wilson]. Sono entrambi attori molto seri e possono offrire performance straordinarie. Sono anche molto divertenti e non si prendono troppo sul serio. Hanno persino una certa somiglianza fisica. Quindi, se li guardi insieme, sono quasi specchi l’uno dell’altro. È davvero sorprendente.

