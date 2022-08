The Rock è ottimista su un crossover cinematografico Marvel VS DC Comics

Anche The Rock, come Kevin Feige, abbraccia il mantra del “mai dire mai” in merito a un possibile evento cinematografico crossover fra i personaggi del Marvel Cinematic Universe e quelli della DC Comics.

La star, che prossimamente vedremo proprio in un cinecomic nei panni dell’antieroe DC Black Adam, ha avuto modo di esprimere il suo ottimismo in materia nel corso di un’intervista rilasciata a margine della promozione stampa del kolossal prodotto dalla Warner.

The Rock si è così espresso circa l’idea di vedere sul grande schermo un incontro che, in ambito fumettistico, è avvenuto già diverse volte:

Sono ottimista. Ma io sono ottimista di natura. Specialmente quando si tratta di questioni creative. Soprattutto quelle collegate ai film e, nello specifico, ai film del pantheon dei supereroi e dei supervillain della DC Comics. Dall’altra parte della strada ci sono i supereroi e i supervillain della Marvel. E per me sono percorsi che non dovrebbero solo esistere ma dovrebbero proprio incrociarsi un bel giorno.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam con The Rock sarà nei cinema italiani il 20 ottobre.

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’ottimismo dimostrato da The Rock in merito a un possibile crossover fra i personaggio dei Marvel Studios e quelli della DC Comics? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Total Film