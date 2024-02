The Rock ha svelato sui suoi social che, tramite la sua casa di produzione, la Seven Bucks Productions, sta lavorando allo sviluppo di un film biografico sulla vita del leggendario wrestler Richard Morgan Fliehr AKA Ric Flair AKA Nature Boy.

Su Instagram, The Rock scrive quanto segue in merito al film su Ric Flair:

WOO! Da ragazzo selvaggio cresciuto nel mondo altrettanto selvaggio del wrestling professionistico, idolatravo “Nature Boy” Ric Flair. Era uno dei miei eroi. Una volta che ho fatto il mio ingresso nel mondo del wrestling e ho cominciato a versare sangue e sudore nelle arene di tutta l’America, il mio rispetto per Ric si è trasformato in grande stima. Perché ho capito quanto sia raro e quasi impossibile creare davvero scompiglio nel business del wrestling e cambiare davvero le carte in tavola, che è esattamente quello che ha fatto Ric Flair.

Ric Flair aveva una passione implacabile per cercare di essere il più grande di tutti i tempi, ma con il raggiungimento di quel status di GOAT ha anche sacrificato tutto e ha pagato un caro prezzo.

E ha vissuto per raccontare la sua storia.

Conosco Ric da quando ho 8 anni, da quando lui e mio padre, Rocky “Soulman” Johnson, lottavano insieme nella NWA (National Wrestling Alliance).

Questo progetto è davvero personale per me e noi di Seven Bucks e della Kevin Mischer film non vediamo l’ora di raccontare la sua incredibile storia.