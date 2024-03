Ieri la Sony Pictures Animation e la Sony Pictures Imageworks hanno pubblicato il nuovissimo cortometraggio originale ambientato nello Ragnoverso di Spider-Man intitolato The Spider Within: A Spider-Verse Story (potete guardarlo qui).

Il corto nasce dalla collaborazione tra Sony Pictures Animation e Imageworks con il Kevin Love Fund a favore di un progetto sulla salute mentale. È stato sviluppato e prodotto in occasione dell’apertura di un nuovo programma speciale intitolato LENS (Leading and Empowering New Storytellers) che ha l’obiettivo di fornire ai suoi candidati appartenenti a gruppi sottorappresentati per nove mesi un’esperienza di grande valore nel campo dell’animazione.

Love ha parlato della lezione sulla salute mentale accessibile a tutti online e modulata sulla storia di Miles Morales, definendo il personaggio un modello per le generazioni più giovani.

Il regista Jarelle Dampier ha invece sottolineato l’importanza del mostrarsi vulnerabili: “Quello che abbiamo capito è che le nostre lezioni possono essere di grande ispirazione per i giovani. Abbiamo bisogno di più modelli di mascolinità“.

Tra questi: “La possibilità di mostrare le proprie emozioni e parlare di come ci si sente pubblicamente“.

La dottoressa consulente Ellie Foster ha poi aggiunto

E questo vale per Miles, che è un giovane uomo. Il fatto che apra la sua stanza, scenda per le scale e dica: “Ehi, hai un minuto? Voglio parlare di cosa provo” offre ai giovani un modello da seguire.

Ecco anche un’intervista:

