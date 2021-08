Brusco calo al box-office italiano venerdì, con incassi e presenze praticamente dimezzati rispetto a venerdì scorso nonostante la presenza in sala di una nuova uscita importante come Fast & Furious 9 ha terminato il suo ciclo di anteprime e tornerà in sala il 18 agosto). È l’effetto dell’entrata in vigore delle nuove misure di gestione della pandemia di Coronavirus, che impongono l’esibizione del Green Pass per entrare al cinema, ma è anche agosto e quindi c’è un calo fisiologico che non va sottovalutato.

Ieri sono stati incassati 196 mila euro complessivi, con 29 mila presenze, contro i 418 mila euro di una settimana fa e le 64 mila presenze. Facciamo il confronto con venerdì scorso e non con giovedì perché giovedì sono stati comunicati gli incassi di The Suicide Squad in maniera cumulativa, “drogando” i dati della giornata (che infatti per la prima volta ha visto schizzare gli incassi sopra il milione di euro). Sarà importante seguire l’andamento nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, quando l’utilizzo del Green Pass entrerà nelle abitudini degli italiani (e la percentuale di popolazione munita di certificazione sarà sempre più alta).

The Suicide Squad: Missione Suicida rimane in testa venerdì con 72 mila euro: il film di James Gunn sale così a 676 mila euro in cinque giorni. Seconda posizione per Jungle Cruise, con 30 mila euro e 1.1 milioni di euro complessivi, mentre al terzo posto Old incassa 14 mila euro e sale a 1.3 milioni complessivi. Quarto posto per Blackpink: The Movie, con 9 mila euro e un totale di 78 mila euro. Chiude la top-five La casa in fondo al lago, con 8744 euro e un totale di quasi 40 mila euro.

INCASSI ITALIA 6 / 8 / 2021

THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA – € 72.303 / € 676.132 JUNGLE CRUISE – € 30.310 / € 1.151.471 OLD – € 14.680 / € 1.299.964 BLACKPINK THE MOVIE – € 9.115 / € 78.278 LA CASA IN FONDO AL LAGO – € 8.744 / € 39.789 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – € 8.554 / € 1.601.984 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 7.744 / € 1.137.917 BLACK WIDOW – € 6.393 / € 4.685.197 NOMADLAND – € 5.286 / € 1.606.359 POSSESSION – L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO – € 3.829 / € 202.842

Fonte: Cinetel