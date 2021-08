ha vinto il weekend con 26.5 milioni di dollari in nordamerica: distribuito in oltre 4000 cinema, il film di James Gunn ha totalizzato il miglior esordio per un film vietato ai minori da quando è iniziata al pandemia. Tuttavia non ha battuto l’esordio di Birds of Prey , che nel febbraio 2020 aprì con 33 milioni di dollari: un risultato che la Warner Bros. sperava almeno di eguagliare, soprattutto dopo aver battuto la pellicola di Cathy Yan alle anteprime di giovedì sera. Ma già venerdì la realtà è apparsa subito evidente: il film di James Gunn si è rivelato decisamente frontloaded, frenando poi bruscamente sabato. E questo nonostante le recensioni estremamente positive e il passaparola positivo (dimostrato da un buon punteggio CinemaScore).

Costato 185 milioni di dollari, il cinecomic deve incassare parecchio prima di recuperare questa cifra. Non è chiarissimo cosa sia andato storto, e sicuramente bisognerà vedere la tenuta nei prossimi giorni, ma numerosi analisti sottolineano come una pellicola con un titolo praticamente identico a un’altra uscita cinque anni fa (e capace di crearsi una fama non proprio positiva) avrebbe fatto fatica a prescindere dal contesto attuale, che negli Stati Uniti vede una crescita dei timori per la variante Delta soprattutto negli Stati del sud (e tuttavia le attività ricreative non sembra stiano subendo frenate in questo senso).

C’è poi, ovviamente, la questione streaming: il film è uscito in contemporanea su HBO Max, incluso nell’abbonamento, e sebbene la Warner Bros. non abbia diffuso cifre ci ha tenuto a sottolineare il suo successo in streaming collegandolo alla pandemia:

Mentre il paese affronta nuove sfide a causa della variante COVID, siamo felici di continuare a offrire ai fan l’opzione di vedere i film a casa loro. Molti hanno scelto di fare così, in quanto Suicide Squad ha ottenuto il secondo miglior esordio su HBO Max da quando abbiamo iniziato a distribuire i film in contemporanea con i cinema.

Anche in questo caso, non va sottovalutato l’elemento pirateria favorito dall’uscita in contemporanea in streaming. Nel resto del mondo The Suicide Squad ha raccolto 35 milioni di dollari in 71 paesi, salendo a un totale globale di 72.2 milioni di dollari.

Al secondo posto, negli USA, troviamo Jungle Cruise con 15.7 milioni di dollari e un calo del 54%: si tratta di una buona tenuta, anche se l’esordio non era stato particolarmente brillante. Negli USA il blockbuster ha raccolto 65.3 milioni di dollari, che salgono a 121.8 in tutto il mondo.

Terza posizione per Old, con 4.1 milioni di dollari e un totale di 38.5 milioni di dollari, che salgono a 65.2 milioni in tutto il mondo. Quarto posto per Black Widow, con 4 milioni di dollari e 174.4 milioni di dollari negli USA, che salgono a 360 in tutto il mondo. Negli USA è diventato il maggiore incasso dall’inizio della pandemia, anche se va ricordato che tutti si aspettavano che il nuovo film Marvel ottenesse uno dei risultati migliori della stagione: quello che stupisce è che a livello globale sia uno dei peggiori incassi per un film del franchise.

Chiude la top-five Stillwater, con 2.9 milioni di dollari e un totale di 10 milioni in dieci giorni.

INCASSI USA 6-8 / 8 / 2021

THE SUICIDE SQUAD – $26,500,000 / $26,500,000 JUNGLE CRUISE – $15,693,000 / $65,317,454 OLD – $4,140,000 / $38,523,145 BLACK WIDOW – $4,007,000 / $174,358,784 STILLWATER – $2,860,000 / $10,000,070 THE GREEN KNIGHT – $2,596,000 / $12,167,727 SPACE JAM: A NEW LEGACY – $2,475,000 / $65,671,000 SNAKE EYES – $1,625,000 / $26,001,972 ESCAPE ROOM 2 – $1,250,000 / $23,040,370 FAST & FURIOUS 9 – $1,230,000 / $171,034,145

Fonte: BOM