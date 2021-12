LEGGI ANCHE – The Toxic Avenger: Jonny Coyne e Sarah Niles entrano nel cast del reboot

Recentemente abbiamo visto(Il trono di spade) nel musical Cyrano e prossimamente apparirà anche nel reboot di

Proprio di questi due progetti appena citati Dinklage ha parlato in una nuova intervista ad Empire:

È molto divertente… volevo fare qualcosa che non avevo mai fatto prima. E allora perché non interpretare un mostro in un folle ed esagerato film e perché non cantare in un altro?

Nel cast del progetto troveremo, oltre a Peter Dinklage (Il trono di spade), anche Jonny Coyne (Ma Rainey’s Black Bottom), Sarah Niles (I May Destroy You), Jacob Tremblay (Room), Taylour Paige, Kevin Bacon, Elijah Wood e Julia Davis.

Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore) siederà in cabina di regia, mentre a realizzare il progetto ci sarà la Legendary Pictures assieme alla Troma: i due fondatori di quest’ultima, nonché co-registi del primo Vendicatore Tossico, Lloyd Kaufman e Michael Herz, si occuperanno della produzione di questa nuova iterazione del loro “eroe”. Per la Legendary ci saranno Alex Garcia e Jay Ashenfelter.

La storia originale è quella di un ragazzo nerd e imbranato di nome Melvin Ferd che lavora in una palestra dove viene maltrattato da tutti. Un giorno, mentre viene inseguito dai suoi aguzzini, cade in un contenitore di rifiuti tossici e si trasforma in Toxic Avenger, un vendicatore dall’aspetto orribile che combatte il crimine armato di uno spazzolone e trova l’amore in una ragazza cieca.

Che ne pensate di queste nuove entrate nel cast del progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!