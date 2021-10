L’impressionante ascesa e la caduta di Jordan Belfort, il broker di New York che conquistò una fortuna incredibile truffando milioni di investitori. Belfort da giovane “nuovo arrivato” a Wall Street, si trasforma via via in un corrotto manipolatore dei mercati e in un cowboy della Borsa. Avendo conquistato rapidamente una ricchezza enorme, Jordan la utilizza per comprarsi una vita leggendaria fatta di aspirazioni e acquisti senza limiti. Ma mentre la società di Belfort, la Stratton Oakmont, è sulla cresta dell’onda e sguazza nella gratificazione edonistica più estrema, la SEC e l’FBI tengono d’occhio il suo impero.

Nel cast, oltre a Leonardo DiCaprio, troviamo Jonah Hill, Margot Robbie (The Suicide Squad), Matthew McConaughey (True Detective), Kyle Chandler (Manchester by the Sea), Rob Reiner (The Story of Us) e Jean Dujardin (The Artist).