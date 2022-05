Secondo quanto riportato da Deadline tornerà dietro la macchina da presa per dirigere un sequel di, falso documentario del 1984.

Reiner tornerà anche nel cast nei panni del regista Marty DiBergi. Insieme a lui torneranno anche David St. Hubbins (Michael McKean), Derek Smalls (Harry Shearer) e Nigel Tufnel (Christopher Guest), ovvero i membri della band heavy metal inglese Spinat Tap.

Frank Marshall produrrà il progetto, mebtre Matthew George, Jonathan Fuhrman e Hernan Narea saranno i produttori esecutivi per la Castle Rock.

Qua sotto trovate la sinossi del primo film via Wikipedia:

Si tratta di una parodia della scena hard rock e heavy metal dell’epoca e degli stereotipi della vita delle rock star. Abbondanti le citazioni: Scorpions, Led Zeppelin, AC/DC, The Rolling Stones, The Who, Queen, Aerosmith, KISS, Black Sabbath, Judas Priest, Motörhead, Sweet e The Beatles, insieme a molti altri.