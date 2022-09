Thor 4, il supervisore degli effetti visivi sul perché Eternità non abbia la voce di “un attore come Morgan Freeman”

Thor: Love and Thunder

In occasione di una recente intervista per la promozione di Thor: Love and Thunder, il supervisore degli effetti visivi Jake Morrison ha parlato nello specifico di Eternità.

Per la sequenza in cui Gorr e i protagonisti si ritrovano faccia a faccia con l’entità astratta, la produzione ha vagliato molte opzioni, inclusa quella di affidare un ruolo a un attore di prestigio.

Ma alla fine ci siamo resi conto che a volte “meno è meglio”. All’inizio ricordo di aver chiesto: “Ci sarà un attore? Sarà qualcuno tipo Morgan Freeman che interpreta di nuovo Dio? Mi serve saperlo quanto prima in modo da fare gli scan e tenere tutto pronto“.

Ha poi aggiunto:

Ma alla fine hanno deciso, visto che sono tutti così in gamba… Taika Waititi e la Marvel, che quel momento appartenesse ai tre attori. Se avessero inserito un’altra creatura digitale lì in mezzo e le avessero dato un mucchio di battute avrebbe distratto gli spettatori dal cuore emotivo della scena.

