Thor: Love and Thunder

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Quella dei Guardiani della Galassia in Thor: Love and Thunder di Taika Waititi è poco più di una comparsata.

Nei piani originali, tuttavia, avrebbero dovuto avere un ruolo maggiore. A svelarlo è stato Taika Waititi durante una recente intervista:

Il piano è sempre stato di metterli all’inizio e poi voltare pagina visto che hanno un film tutto loro [Guardiani della Galassia Vol. 3]. Per un po’ si è parlato di farli arrivare alla fine. […] Ma il punto è che succede in ogni film, perciò basta. Basta con la cavalleria che arriva alla fine. Abbiamo cestinato l’idea e ci siamo concentrati solo sull’arrivo di Jane.

Il fatto che i Guardiani dovessero in origine tornare alla fine del film coincide con un aneddoto di Chris Pratt legato alle capre spaziali. Stando all’attore, infatti, Waititi aveva riscritto la sceneggiatura per fare in modo che le capre restassero ai Guardiani della Galassia, costringendo così James Gunn a usarle.

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

