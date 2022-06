Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 6 luglio 2022 al cinema

Durante un’intervista con Today Show, Chris Hemsworth ha parlato di Thor: Love and Thunder e nello specifico del regista Taika Waititi. LEGGI – Thor: Love and Thunder, il 6 luglio la proiezione evento ad Arcadia Cinema! Stando all’attore, il film è “pazzesco”: Taika ha raggiunto il suo picco di follia con questo film. Ha spiegato di aver praticamente ricevuto le chiavi di questo regno e di aver girato il film come un bambino di 7 anni. Ha detto: “Voglio metterci questo, questo e provare questo” e ho detto di sì a ogni idea che mi ha suggerito. Ne è risultato un film pazzesco. Ha poi aggiunto che nel film c’è”il divertimento, l’umorismo e il carattere di tutti i film di Taika con una bellissima storia d’amore al suo centro. C’è tanto cuore e ovviamente azione Marvel incredibile”. L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

