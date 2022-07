Thor: Love and Thunder

C’è una scena di Thor: Love and Thunder che per qualche tempo è stata tagliata dal montaggio del film per poi essere reintegrata.

Lo ha raccontato Tessa Thompson, interprete di Valchiria, durante un’intervista con l’Hollywood Reporter. La sequenza è quella in cui Matt Damon e Luke Hemsworth propongono a Valchiria l’idea per un’altra rappresentazione teatrale:

Era stata tagliata ed ero così triste, ma poi l’hanno inserita di nuovo e mi ha fatto tanto piacere. Gli avevo detto: “Deve assolutamente restare nel film!”. […] Ho amato l’idea che ci fossero personaggi decisi a esplorare l’importanza del teatro come vuole la cultura asgardiana.

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022.

