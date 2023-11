Thor e Loki hanno fatto molti progressi da quando il Dio dell’Inganno aveva promesso che il sole sarebbe tornato a splendere su di loro in Avengers: Infinity War.

Uno è diventato un padre adottivo, l’altro il Dio del tempo, come abbiamo visto in Thor: Love and Thunder e nella seconda stagione di Loki.

Come sarebbe, allora, il loro ricongiungimento? Comicbook lo ha chiesto proprio a Tom Hiddleston, secondo cui sarebbe “carico di estrema sorpresa e confusione, per certi versi“.

Ha poi aggiunto:

Non puoi sapere dove andrai finché non sai dove sei stato, devi fare tesoro del passato e fartene carico con responsabilità in modo da procedere con un senso e con dei propositi. Credo che sia Thor che Loki abbiano dovuto scavare a fondo e analizzare il passato, chiedendosi chi fossero e cosa volessero. La cosa interessante della famiglia, però, e questo è solo un mio pensiero, è che a volte è difficile scardinare alcuni preconcetti. Loki potrebbe aspettarsi un certo tipo di comportamento da Thor, e Thor altrettanto da Loki. All’inizio creerebbe molta confusione, ma sono stati lontani da tempo e di sicuro uno ha pensato all’altro. Perciò sì, un ricongiungimento creerebbe un po’ di confusione. Vedremo.

Il produttore della seconda stagione di Loki Kevin Wright ha poi aggiunto:

Spero che un giorno qualcuno racconti quella storia, perché Loki e Thor sono cambiati tantissimo. La cosa interessante è che sono molto diversi, ma credo ci sarebbe un’intesa profonda tra loro due. Sarebbe bellissimo e davvero fico.

La seconda stagione di Loki è ora disponibile integralmente su Disney+.

