, concept artist e direttore del dipartimento di sviluppo visivo ai Marvel Studios, ha parlato con Screenrant di, ma anche del suo lavoro a, in arrivo la prossima estate.

Park ha lodato Taika Waititi e il suo lavoro su Ragnarok sottolineando che apprezza l’operato dei Marvel Studios perché “non si adagiano sugli allori“.

Thor: Love and Thunder farà lo stesso perché supererà i limiti di ciò che fa comodo e del già visto. Resterete sorpresi, sia dai personaggi che dall’impianto visivo. Credo che [Waititi] l’abbia detto in qualche intervista, anche lui crede che non dovrebbero permettergli di fare film simili, e lo capisco. Il film è pazzesco, sarà uno spasso. Non vedo l’ora che tutti possano ammirarlo.