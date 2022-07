Thor: Love and Thunder

Il conceptual artist Andy park ha diffuso in rete dei concept art da lui realizzati per Thor: Love and Thunder di Taika Waititi.

I concept in questione ci mostrano il design del costume del Dio del Tuono.

Trovate i concept qua sotto:

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Facebook