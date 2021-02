Nel corso di un’intervista con Fitzy & Wippa, Bobby Holland Hanton, che lavora come controfigura a Hollywood, ha parlato di Thor: Love and Thunder visto che come nel caso dei film precedenti sostituirà Chris Hemsworth nelle scene d’azione più complesse.

Lo stuntman si sta allenando da diversi mesi per tenere il passo con i progressi di Hemsworth e in effetti ha commentato la foto diventata virale del collega (qui in alto) in cui si vede l’attore allenarsi:

Gli ho mandato un messaggio per dirgli: “Grazie, amico mio, questa volta sarà ancora più difficile”.

Hanton ha spiegato di seguire la stessa dieta e lo stesso allenamento di Hemsworth:

Seguiamo la stessa dieta. Non è mai stato tanto grosso, perciò tocca anche a me. Mangiamo ogni due ore, sta diventando tosta. Non mi piace più mangiare.

A seguire alcuni video di Hanton all’opera in palestra:

Qui invece i primi scatti dell’attore sul set:

🚨 Chris Hemsworth aparece nas primeiras imagens das gravações de "Thor: Love and Thunder" (via. DailyMail) pic.twitter.com/3fV8JBxKFJ — Marvel News (@BRMarvelNews) February 1, 2021

Chris Pratt, Chris Hemsworth, Sean Gunn ve Karen Gillan, Thor Love and Thunder filminin setinde görüntülendi. pic.twitter.com/AoxDx1W27Z — popgek 🍿 (@popgek) February 1, 2021

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia. Dovrebbe esserci spazio anche per Matt Damon.

Il film verrà girato utilizzando la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

