In una recente intervista con Vanity Fair , Natalie Portman ha parlato del ritorno nei panni di Jane Foster in, focalizzandosi sull’allenamento necessario per dare vita al personaggio.

“È stato divertente” ha commentato l’attrice, che per la prima volta ha dovuto mettere mano ai pesi:

Ho lavorato con una personal trainer, Naomi Pendergast, per circa quattro mesi prima dell’inizio delle riprese e poi ovviamente per tutta la produzione. Abbiamo fatto un mucchio di sollevamento pesi e ho dovuto bere tanti frullati proteici, non avevo mai sollevato carichi così pesanti prima d’ora. Naturalmente non ho mai puntato a diventare muscola, ma è servito lavorare tanto sull’agilità e sulla forza. Mi ha aiutato a entrare nel personaggio e ha cambiato il modo in cui muovevo e in cui camminavo. Mi sentivo diversa, è stato così pazzesco sentirmi forte per la prima volta in vita mia.

Natalie Portman really just said Mighty Thor comic accuracy pic.twitter.com/iaVN3YOtAy — Ian is the real Kindred (@616IanWho) March 6, 2021

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia e terminate a giugno, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia. Dovrebbe esserci spazio anche per Matt Damon.

Il film è stato girato utilizzando anche la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

I film di Thor e tutte le altre pellicole dell’Universo Cinematografico della Marvel (a eccezione dei due Spider-Man con Tom Holland e L’incredibile Hulk) sono disponibili su Disney+, così come le serie TV prodotte dai Marvel Studios.