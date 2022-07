Esce oggi nei cinema italiani l’attesissimo film dei Marvel Studios Thor: Love and Thunder, il secondo film della saga del Tonante scritto e diretto da Taika Waititi.

Ieri pomeriggio, alle 15, è scaduto l’embargo mondiale sulle recensioni e abbiamo avuto modo di proporvi sia la nostra recensione che l’abituale resoconto delle opinioni della stampa internazionale. Trovate tutto linkato qua sotto.

A questo punto molti di voi potrebbero domandarsi: qual è il punteggio che Thor: Love and Thunder ha ottenuto su Rotten Tomatoes? Come potete vedere dallo screenshot qua sotto, a fronte di 143 recensioni prese in esame finora, la percentuale di recensioni positive si è attestata al momento sul 71%. Un risultato, questo, che supera solo il 66% ottenuto dal secondo capitolo della saga, The Dark World. Gli altri due, Thor e Thor: Ragnarok sono, rispettivamente, al 77% e al 93%.

Il film dei Marvel Studios scritto e diretto da Taika Waititi segue le vicende di Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Thor 4 è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

