Era aprile del 2021 quando Russell Crowe svelava chi avrebbe interpretato in Thor: Love and Thunder: Zeus, un personaggio se vogliamo sorprendente che apre a nuovi orizzonti per l’Universo Cinematografico Marvel.

Ma a quanto pare in un primo momento l’attore era stato scelto per una parte forse più piccola, un vero e proprio cameo, ma di sicuro impatto: quella di Satana. A rivelarlo il concept artist Miles Teves, che ha pubblicato alcune illustrazioni commissionategli per immaginare l’attore nei panni del diavolo. Non è chiarissimo quale fosse l’idea dietro a questa comparsata (che fosse un accenno a Mefisto?). Alla fine, comunque, si è deciso di assegnargli il ruolo di Zeus, che peraltro è più che un semplice cameo.

Spiega Teves:

La brava gente di Odd Studio in Australia mi ha commissionato questo artwork dicendomi che Russell Crowe avrebbe potuto avere un cameo comico come Satana in Thor: Love and Thunder. Non è andata così. Spero non sia stato perché ha visto i miei disegni. Tuttavia, avrei compreso.

[…] Un altro disegno di Russ come il Diavolo in Thor: Love and Thunder. La gente di Odd Studio mi disse di disegnarlo con il suo peso attuale, perché doveva essere un personaggio dissoluto in maniera divertente. Naturalmente avrei fatto da modello io stesso se il mio fisico attuale non fosse così statuario.