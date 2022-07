Thor: Love and Thunder, il nuovo film Marvel scritto e diretto da Taika Waititi, è finalmente arrivato nei cinema italiani da ieri. Vi abbiamo già fatto leggere la nostra recensione, vi abbiamo fatto vedere la nostra videorecensione, proposto la rassegna delle critiche della stampa internazionale e parlato del punteggio su Rotten Tomatoes. Trovate tutto linkato qua sotto.

La colonna sonora del cinecomic composta da Michael Giacchino (che comprende anche l’iconica Sweet Child O’ Mine dei Guns N’ Roses) è ora disponibile per l’ascolto in streaming su Spotify e le altre piattaforme digitali.

La potete ascoltare direttamente qua sotto:

Ecco, a seguire, anche l’elenco delle tracce:

1. Mama’s Got a Brand New Hammer (6:10)

2. Just Desert (2:25)

3. Indigarr with the Diva (1:44)

4. The Not Ready for New Asgard Players (1:39)

5. See Jane Thor (1:08)

6. Distressed Out (2:38)

7. Gorr Animals (2:33)

8. A Gorr Phobia (2:08)

9. The Ax Games (1:21)

10. Thorring to New Heights (0:57)

11. Show Intel (2:53)

12. We’re Not Emos We’re Gods (0:51)

13. The Zeus Fanfares (1:26)

14. I Was in the Pool! (2:25)

15. Saving Face (3:09)

16. Utter Lunarcy (1:24)

17. Think on Your Defeat (1:41)

18. Bedside Hammer (1:35)

19. Temple-itis (1:38)

20. Surely, Temple (1:01)

21. The Power of Thor Propels You (2:01)

22. Foster? I Barely Know Her! (3:06)

23. Jane Stop This Crazy Thing (2:52)

24. One Wish to Rule Them All (2:58)

25. All’s Fair in Love and Thor (1:44)

26. Bawl and Jane (1:23)

27. The Kids Are Alright (1:21)

28. The Ballad of Love and Thunder (8:12)