Come avevamo previsto data la lacuna di comunicazioni ufficiali a inizio agosto, Thor: Love and Thunder arriverà in streaming su Disney Plus il prossimo 8 settembre, in occasione del Disney Plus Day. Contrariamente a Doctor Strange nel multiverso della follia, arrivato in streaming su Disney Plus dopo 45 giorni dall’uscita al cinema, per Thor: Love and Thunder la Casa di Topolino ha optato per una strategia differente volta a massimizzare l’impatto mediatico del debutto in occasione di una giornata in cui si festeggiano i nuovi arrivi sulla piattaforma (cos’ come avvenuto, lo scorso novembre, con Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli).

In aggiunta alla pellicola diretta da Taika Waititi e interpretata da Chris Hemsworth verrà diffuso anche il nuovo Marvel Studios’ Assembled dedicato proprio al making of di Thor: Love and Thunder.

Qua sotto l’annuncio fatto dalla star australiana Chris Hemsworth:

Get your couches ready for the premiere of Thor: Love and Thunder on @DisneyPlus on September 8th. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/7y5jznvIow — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) August 22, 2022

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Trovate tutte le informazioni su Thor: Love and Thunder nella nostra scheda del film!

Quando attendete l’arrivo in streaming di Thor: Love and Thunder? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello sazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: Chris Hemsworth su Twitter