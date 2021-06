Le riprese di, quarto film della saga, sono terminate ufficialmente: ad annunciarlo il Dio del Tuono in persona, Chris Hemsworth, e il regista Taika Waititi. Nella foto vediamo Waititi in tutta da motion capture (nel film tornerà a interpretare Korg) e l’attore in una forma fisica ancora più imponente rispetto agli altri film.

Ecco cosa ha scritto Hemsworth:

Abbiamo concluso Thor: Love and Thunder, è anche la festa nazionale del non flettersi quindi ho pensato che questa foto super rilassata fosse perfetta. Il film sarà semplicemente folle, super divertente e potrebbe persino toccare il vostro cuore. Tantissimo amore e tantissimi tuoni! Grazie a tutto il cast e alla troupe che ha reso possibile quest’altro incredibile viaggio Marvel. Preparatevi, ci vediamo al cinema!

E Waititi:

Abbiamo concluso le riprese di Thor: Love and Thunder. ❤️➕⚡️

A volte due persone uniscono le forze per portare ispirazione nel mondo e cambiare il cinema per sempre. Poi ci siamo io e Chris Hemsworth che siamo troppo fighi per fregarcene di qualsiasi cosa eccetto fare film che portino gioia totale nella gente. Ok, non sono così fico, lo so.

Questo film è la cosa più assurda che abbia mai fatto, per me è un onore farmi un mazzo così e avere un esaurimento nervoso in modo che possiate vederlo tutti a maggio 2022.