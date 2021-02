Dopo le sue settimane di quarantena,è arrivata sul set di, in fase di riprese in Australia, per tornare a vestire i panni di Valchiria.

Ad annunciarlo è stata la stessa attrice in una storia su Instagram: “È tornata!”.

Parlando del film, qualche settimana fa, l’attrice aveva preannunciato:

La sceneggiatura è fantastica, sarà molto divertente. Anche la musica lo sarà… non vedo l’ora.

Sulla possibilità che per il suo personaggio ci siano in serbo “fulmini o amore” (come lascia intendere il titolo), l’attrice ha risposto:

Entrambe le cose. Non sono aspetti che si escludono a videnda. Diciamo che le piace un amore tonante.

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia. Dovrebbe esserci spazio anche per Matt Damon.

Il film verrà girato utilizzando la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

