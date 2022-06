Il Dio del Tuono di Chris Hemsworth è uno dei tre Avengers originali “ancora in attività” insieme a Hulk e Hawkeye, ma, a quanto pare, Thor: Love and Thunder potrebbe essere l’ultima pellicola del Marvel Cinematic Universe a essere interpretata dall’attore australiano.

È stato lo stesso Chris Hemsworth a paventare la cosa nel corso di un’intervista in cui ha spiegato che:

L’ultimo film Marvel che ho girato è Thor: Love and Thunder e potrebbe essere il mio ultimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe, non so di preciso. È stata un’esperienza folle, divertente e selvaggia come tutti i film di Taika Waititi. Ho interpretato questo personaggio per dieci, undici anni ormai e ogni volta è stata nuova ed emozionante, non c’è davvero ombra di dubbio da questo punto di vista. Mi è sembrata un’esperienza davvero fresca in cui abbiamo cercato di fare qualcosa che non era mai stato fatto in precedenza. Per impiegare le parole di Taika è stata una strana, selvaggia commedia romantica ambientata nello spazio.