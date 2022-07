Thor: Love and Thunder

Non c’è solamente un tributo a Loki tra i vari tatuaggi visti sulla schiena del Dio del Tuono in Thor: Love and Thunder.

Nel tatuaggio di una pergamena sulla parte destra dell’enorme schiena di Thor si può leggere la lista delle più gravi perdite subite dal personaggio, tra cui suo padre Odino, sua madre Frigga, Heimdall, Tony (Stark) e Natasha (Romanoff). Nella lista si trova anche il nome di Loki seguito da un punto interrogativo.

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

