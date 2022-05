In attesa di vedere le nuove avventure del Dio del tuono in, un importante cimelio proveniente dal primo film del franchise di Thor sta per essere messo all’asta.

Stiamo parlando del mitico martello Mjolnir, arma brandita da Dio/supereroe nel lungometraggio del 2011 di Kenneth Branagh.

L’asta in questione, gestita da Propstore (secondo quanto riportato da TMZ), comprenderà anche altri memorabilia dal mondo della settima arte, come la palla “Wilson” da pallavolo da Cast Away, una replica a grandezza naturale della DeLorean da Ritorno al Futuro e molti altri oggetti.

Riguardo il quarto capitolo di Thor:

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!