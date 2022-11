Thunderbolts, David Harbour non vede l’ora di approfondire Red Guardian: “Sono così emozionato”

In una recente intervista per Total Film, David Harbour ha parlato del suo ritorno nei panni di Red Guardiani in Thunderbolts, prossimamente in fase di riprese.

LEGGI – Florence Pugh strappa un contratto a doppia cifra coi Marvel Studios per Thunderbolts e un altro film

“Mi piace tanto” ha detto l’attore sul suo personaggio, “e amo Florence [Pugh] come Yelena. Aggiungiamoci Wyatt [Russell, nei panni di U.S. Agent] da Falcon and the Winter Soldier e Sebastian [Stan, di nuovo nei panni di Bucky Barnes]. Ci sono tutti questi personaggi fantastici ricchi di sfumature, sono così emozionato per il film“.

Ha poi aggiunto che intende continuare a esplorare il personaggio:

Lo adoro, non vedo l’ora di scoprirlo strato dopo strato. La cosa bella di lui è che non è ben definito nei fumetti, a differenza di altri supereroi Marvel. Perciò possiamo giocare un po’ con lui in modi diversi, sorprendenti e inaspettati.

Thunderbolts arriverà al cinema il 26 luglio 2024.

Nel cast di Thunderbolts troveremo Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Olga Kurilenko (Taskmaster) e Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine) così come anche Sebastian Stan col suo Winter Soldier.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazi dei commenti qua sotto!